после завершения шахматного турнира оказалось,что число юношей принявших участие в турнире,относятся к числу девушек как 4:1.Сколько процентов всех участников составляли девушки?
Математика
после завершения шахматного турнира оказалось,что число юношей принявших участие в турнире,относятся к числу девушек как 4:1.Сколько процентов всех участников составляли девушки?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4+1=5 всего частей,а т.к. все количество людей это 100%,то 100% : 5=20% это столько одна часть .т.е это девушки 20*4=80% это юноши ответ девушек 20%
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