диаметр окружности равен 36 см.Найдите длину дуги, составляющей три восьмых окружности
Математика
диаметр окружности равен 36 см.Найдите длину дуги, составляющей три восьмых окружности
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
р=πD=3,14*36=113см 113*3/8=42,4см длину дуги,
Гость:
длина окружности равна 3.14 умножить на 36=113.04 дуга состовляет 3/8 длины. 113.04 : 8 и умножить на 3=42.39 длина дуги равна 42.39см
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