Информация о внешних признаках, сопровождающих химические реакции, назовите их.
Химия
Информация о внешних признаках, сопровождающих химические реакции, назовите их.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Признаки протекания химических реакций 1) Изменение окраски 2) Появление запаха 3) Образование осадка 4) Растворение осадка 5) Выделение газа 6) Выделение или поглощение теплоты, иногда света
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