Какого давление сжатого воздуха, находящегося в баллоне вместимостью 20л при 12С, если масса этого воздуха 2кг. Молярная масса воздуха 0,029 кг/моль

Физика

Какого давление сжатого воздуха, находящегося в баллоне вместимостью 20л при 12С, если масса этого воздуха 2кг. Молярная масса воздуха 0,029 кг/моль

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