Какого давление сжатого воздуха, находящегося в баллоне вместимостью 20л при 12С, если масса этого воздуха 2кг. Молярная масса воздуха 0,029 кг/моль
Физика
Какого давление сжатого воздуха, находящегося в баллоне вместимостью 20л при 12С, если масса этого воздуха 2кг. Молярная масса воздуха 0,029 кг/моль
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
p*v=m\M*RT отсюда формула p=m*R*T\Mv p=81.7*10^5Па
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