твир на тему "Майбутне в шаших руках"
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твир на тему "Майбутне в шаших руках"
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Корпоративний інтерес, який змусив підприємців стати на захист свого бізнесу від Податкового Терору Азарова-Тігіпка створив дивну суспільну синергію. Підприємці зрозуміли, що це початок наступу бандитської влади на права і свободи кожного громадянина України. Ми навмисно позиціонуємо цю акцію як суспільну і звертаємо увагу на економічну складову протестного руху, бо всі дії влади направлені на зубожіння народу. За економічною свободою вони хочуть забрати і політичну свободу. Відбираючи економічну свободу вони хочуть створити націю рабів. За економічною свободою буде знищена і політична свобода.
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