Выпишите в три столбика: 1) краткие прилагательные; 2) существительные; 3) глаголы, дописывая, нде необходимо, мягкий знак. Хорош(?), свеж(?), мяч(?), стереч(?), горяч(?), шалаш(?), ноч(?), похож(?), пахуч(?), мощ(?), могуч(?),...

Гость: Гость:

1) Краткие прилагательные (Ь никогда не пишется!): хорош, свеж, горяч, похож, пахуч, могуч, кипуч, певуч 2) Существительные (Ь пишется на конце существительных женского рода 3-го склонения, Ь не пишется на конце существительных мужского рода): мяч, шалаш, ночь, мощь, плащ 3) Глаголы (Ь пишется всегда): стеречь, стричь, беречь