Выпишите в три столбика: 1) краткие прилагательные; 2) существительные; 3) глаголы, дописывая, нде необходимо, мягкий знак. Хорош(?), свеж(?), мяч(?), стереч(?), горяч(?), шалаш(?), ноч(?), похож(?), пахуч(?), мощ(?), могуч(?),...
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Выпишите в три столбика: 1) краткие прилагательные; 2) существительные; 3) глаголы, дописывая, нде необходимо, мягкий знак. Хорош(?), свеж(?), мяч(?), стереч(?), горяч(?), шалаш(?), ноч(?), похож(?), пахуч(?), мощ(?), могуч(?), стрич(?), плащ(?), кипуч(?), береч(?), певуч(?)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Краткие прилагательные (Ь никогда не пишется!): хорош, свеж, горяч, похож, пахуч, могуч, кипуч, певуч 2) Существительные (Ь пишется на конце существительных женского рода 3-го склонения, Ь не пишется на конце существительных мужского рода): мяч, шалаш, ночь, мощь, плащ 3) Глаголы (Ь пишется всегда): стеречь, стричь, беречь
Гость:
краткие прилагательные: хорошо, свеж,горяч, похож, пахуч. могуч, кипуч,певуч( мягкий знак не пишется). существительные: мяч, шалаш, ночь, мощь, плащ ( ж.р. 3 скл.ь- пишется, м.р.2 скл. ь- не пишется). глаголы: стеречь, стричь, беречь ( пишется всегда, так как глаголы).
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