1. Белый порошок, который образуется при горении фосфора является ... ...А) реагентом б) исходной веществом в) продуктом реакции2. В приведенных примерах явлений найти физические явления и химические явления:Кипения воды, гниен...
Химия
1. Белый порошок, который образуется при горении фосфора является ... ...А) реагентом б) исходной веществом в) продуктом реакции2. В приведенных примерах явлений найти физические явления и химические явления:Кипения воды, гниение листьев, растворения сахара в воде, образование снежинок, горение газа, подгорания пищи на сковороде, образования опилок при распиловке древесины.
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1-в 2 по порядку:ф,х.ф.ф.х.х.ф
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