1. В якому випадку має місце фізичне явище, а в якому хімічне? Обґрунтуйте відповідь.А) при пропусканні електричного струму через воду виділився кисень,Б) при нагріванні річкової води виділився кисень___________________________...
Химия
1. В якому випадку має місце фізичне явище, а в якому хімічне? Обґрунтуйте відповідь.А) при пропусканні електричного струму через воду виділився кисень,Б) при нагріванні річкової води виділився кисень___________________________В) горіння парафінової свічки,Г) горіння електричної лампочки. ________________________
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А-х, тому що вода розклалася на речовини, одна з яких - кисень Б-ф, кисень був розчинений в воді В-х, утворюється СО2 і Н2О, виділяється тепло та світло Г-ф, просто світіння розжареного металу
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