Композиция повести "Ася"
Литература
Композиция повести "Ася"
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Композиция Сюжет I Воспоминания Н.Н. II Знакомство с Гагиными. Завязка III – VII Продолжение знакомства. “Странности” Аси Развитие событий VIII История семьи Гагиных IX – XV Любовь XVIСвидание и объяснение Кульминация XVII – XX Переживания героя. Ночь после объяснения. XXI Утро после свидания. Уехали! XXII Воспоминания Н.Н.
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