Композиция повести "Ася"

Литература
Композиция повести "Ася"
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Композиция Сюжет  I Воспоминания Н.Н.  II Знакомство с Гагиными. Завязка  III – VII Продолжение знакомства. “Странности” Аси Развитие событий  VIII История семьи Гагиных  IX – XV Любовь  XVIСвидание и объяснение Кульминация  XVII – XX Переживания героя. Ночь после объяснения.  XXI Утро после свидания. Уехали!  XXII Воспоминания Н.Н.
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