массовая доля соли в растворе, приготовленном из 5 г хлорида натрия и 95 г воды, равна чему?
Химия
массовая доля соли в растворе, приготовленном из 5 г хлорида натрия и 95 г воды, равна чему?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5/100= 5%
Гость:
м(раствора)=5+95=100г W=5/100*100%=5%
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