среднее арифметическое чисел a и - 1/3 равно 5/6. Найдите число a!!!!!

Алгебра
среднее арифметическое чисел a и - 1/3 равно 5/6. Найдите число a!!!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
число 4/3 (а+1/3)/2=5\6 5/6*2=10/6=5/3 5/3-1/3=4/3=1 1\3( одна целая одна треть)
Гость:
(а+ [latex]\frac{1}{3}[/latex]):2= [latex]\frac{5}{6}[/latex]   а+  [latex]\frac{1}{3}[/latex]= [latex]\frac{5}{6}[/latex]*2   а+  [latex]\frac{1}{3}[/latex] = [latex]2\frac{2}{3}[/latex]   а= [latex]2\frac{2}{3}[/latex] - [latex]\frac{1}{3}[/latex]   а= [latex]2\frac{1}{3}[/latex]
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