среднее арифметическое чисел a и - 1/3 равно 5/6. Найдите число a!!!!!

Гость: Гость:

(а+ [latex]\frac{1}{3}[/latex]):2= [latex]\frac{5}{6}[/latex] а+ [latex]\frac{1}{3}[/latex]= [latex]\frac{5}{6}[/latex]*2 а+ [latex]\frac{1}{3}[/latex] = [latex]2\frac{2}{3}[/latex] а= [latex]2\frac{2}{3}[/latex] - [latex]\frac{1}{3}[/latex] а= [latex]2\frac{1}{3}[/latex]