В одной пробирке находится соляная кислота,во второй вода.Как распознать,где какое вещество?

1) соляная кислота тяжелее, плотность значительно выше воды 2) если есть сода-пойдет реакция нейтрализации по запаху тоже можно определить. Взять лакмусовую бумагу и проверить....Красноватый-значит кислота

Гость: Гость:

самый простой способ это реакция среды, т.е лакмус в пробирке с кислотой изменит цвет на красный, а в нейтральной среде так и останется фиолетовым