В одной пробирке находится соляная кислота,во второй вода.Как распознать,где какое вещество?

Химия
В одной пробирке находится соляная кислота,во второй вода.Как распознать,где какое вещество?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) соляная кислота тяжелее, плотность значительно выше воды  2) если есть сода-пойдет реакция нейтрализации  по запаху тоже можно определить. Взять лакмусовую бумагу и проверить....Красноватый-значит кислота 
Гость:
самый простой способ это реакция среды, т.е лакмус в пробирке с кислотой изменит цвет на красный, а в нейтральной среде так и останется фиолетовым
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