Турист шёл по горной дороге со скоростью 1,5км/ч, и прибыл в пункт назначения. обратно он шёл по равнине со скоростью 5 км/ч. На весь путь турист затратил 2,6 ч. Сколько часов затратил турист, двигаясь по горной дороге?

Математика

Турист шёл по горной дороге со скоростью 1,5км/ч, и прибыл в пункт назначения. обратно он шёл по равнине со скоростью 5 км/ч. На весь путь турист затратил 2,6 ч. Сколько часов затратил турист, двигаясь по горной дороге?

Автор: Гость