Турист шёл по горной дороге со скоростью 1,5км/ч, и прибыл в пункт назначения. обратно он шёл по равнине со скоростью 5 км/ч. На весь путь турист затратил 2,6 ч. Сколько часов затратил турист, двигаясь по горной дороге?

Математика
Турист шёл по горной дороге со скоростью 1,5км/ч, и прибыл в пункт назначения. обратно он шёл по равнине со скоростью 5 км/ч. На весь путь турист затратил 2,6 ч. Сколько часов затратил турист, двигаясь по горной дороге?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
по горной дороге турист шел х часов со скоростью 1,5км/ч. по равнине он шел 2,6-х часов со скоростью 5км/ч. расстояние он прошел одинаковое. значит, 1,5х=5(2,6-х) 1,5х=13-5х 6,5х=13 х=2 двигаясь по горной дороге, турист затратил 2 часа.
Гость:
Пусть по горной дороге турист шел х часов.Тогда по равнине он шел 2,6-х часов. Поскольку расстояние он прошел равное, то можем составить уравнение 1,5х=5(2,6-х) 1,5х=13-5х 6,5х=13 х=2(ч)- затратил турист на горную дорогу.
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