C трёх лугов собрали 197 ц сена.С первого и второго лугов собрали поровну, а с третьего-на 11 ц больше, чем с первого.Сколько сена собрали с каждого луга?

x = луг 1 и луг 2 x+11 = луг 3 x+x+x+11 = 197 3x+11 = 197 3x = 197-11 3x = 186 x = 186/3 x = 62 - с первого и со второго луга одинакого. по 62 ц третий луг = 62+11 = 73 ц сена

Гость: Гость:

1 способ. с первого и второго лугов собрали х ц. с третьего х+11 ц. всего 197ц. х+х+х+11=197 3х=186 х=62 с первого и второго собрали по 62ц сена, а с третьего 62+11=73ц. 2 способ. отнимаем от общего кол-ва собранного сена с трех лугов 11ц. 197-11=186ц. 186/3=62ц - это собрали с первого и второго лугов. 62+11=73ц - собрали с третьего луга.