Расположить в порядке увеличения полярности связей соеденения:   1.ALBr3 2. HBr 3. KBr 4. Br2

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полярностьсвязи зависит от электроотрицательности элементов- чем больше разностьЭО, тем больше полярность. Надо определить относительные ЭО простое вещество - полярность=0, потому что два одинаковых атома по порядку увеличения ЭО: Н, АІ,К следовательно, 4 2 1 3