Расположить в порядке увеличения полярности связей соеденения: 1.ALBr3 2. HBr 3. KBr 4. Br2
Химия
Расположить в порядке увеличения полярности связей соеденения: 1.ALBr3 2. HBr 3. KBr 4. Br2
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4213 Br2=0 D, KBr=10.63 D, HBr=0.8272 D
Гость:
полярностьсвязи зависит от электроотрицательности элементов- чем больше разностьЭО, тем больше полярность. Надо определить относительные ЭО простое вещество - полярность=0, потому что два одинаковых атома по порядку увеличения ЭО: Н, АІ,К следовательно, 4 2 1 3
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