Рабочий получает зарплату в 1,5 раза больше ученика.Как разделить между тремя рабочими и двумя учениками заработанные ими совместно 1430р.?

Математика

Рабочий получает зарплату в 1,5 раза больше ученика.Как разделить между тремя рабочими и двумя учениками заработанные ими совместно 1430р.?

Автор: Гость