Рабочий получает зарплату в 1,5 раза больше ученика.Как разделить между тремя рабочими и двумя учениками заработанные ими совместно 1430р.?
Математика
Рабочий получает зарплату в 1,5 раза больше ученика.Как разделить между тремя рабочими и двумя учениками заработанные ими совместно 1430р.?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
допустим, ученик получает х руб, тогда 3*1,5х+2х=1430 4,5х+2х=1430 6,5х=1430 х=1430/6,5 х=220руб получит каждый ученик 1,5*220=330руб получит каждый рабочий
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