Продолжите фразы:Государства бывают...

География
Продолжите фразы:Государства бывают...
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
государства бывают демократическими, тоталитарными, авторитарными.
Гость:
Все государства, все державы, обладавшие или обладающие властью над людьми, были и суть либо республики, либо государства, управляемые единовластно. Последние могут быть либо унаследованными -- если род государя правил долгое время, либо новыми. Новым может быть либо государство в целом - таков Милан для Франческо Сфорца; либо его часть, присоединенная к унаследованному государству вследствие завоевания -- таково Неаполитанское королевство для короля Испании. Новые государства разделяются на те, где подданные привыкли повиноваться государям, и те, где они искони жили свободно; государства приобретаются либо своим, либо чужим оружием, либо милостью судьбы, либо доблестью.
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