найдите двузначное число, которое в 8 раз больше суммы его цифр и на 58 больше их произведения.решить с помощью системы уравнений
Математика
найдите двузначное число, которое в 8 раз больше суммы его цифр и на 58 больше их произведения.решить с помощью системы уравнений
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нужно решить систему: а- дестки,в-единицы. 8(а+в)=10а+в и ав+58=10а+в, где а,в-натур. числа Выразим из первого уравнения а=3,5в и подставим во второе, получим 7в^2-72в+116=0 Д=1936, один корень не натур. Число, второй в=2, находим а=7. Ответ: 72.
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