найдите двузначное число, которое в 8 раз больше суммы его цифр и на 58 больше их произведения.решить с помощью системы уравнений

Математика
найдите двузначное число, которое в 8 раз больше суммы его цифр и на 58 больше их произведения.решить с помощью системы уравнений
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нужно решить систему: а- дестки,в-единицы.    8(а+в)=10а+в и  ав+58=10а+в, где а,в-натур. числа Выразим из первого уравнения а=3,5в  и подставим во второе, получим  7в^2-72в+116=0 Д=1936,  один корень не натур. Число, второй в=2, находим а=7. Ответ: 72.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
с помощю суффиксов попытайтесь образовать деепричастия и причастия от глаголов рассказывать,слушать, отвечать,спрашивать.
Ответить
Химия
Расположить в порядке увеличения полярности связей соеденения:   1.ALBr3 2. HBr 3. KBr 4. Br2
Ответить
Математика
C трёх лугов собрали 197 ц сена.С первого и второго лугов собрали поровну, а с третьего-на 11 ц больше, чем с первого.Сколько сена собрали с каждог...
Ответить
Алгебра
Одна четвёртая в степени икс больше двух
Ответить
Химия
В одной пробирке находится соляная кислота,во второй вода.Как распознать,где какое вещество?
Ответить