В прямоугольном треугольнике один из катетов равен 23, а угол, лежащий напротив него равен 45 градусов. Найдите площадь треугольника.
Геометрия
В прямоугольном треугольнике один из катетов равен 23, а угол, лежащий напротив него равен 45 градусов. Найдите площадь треугольника.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Так как один из острых углов треугольника равен 45, следовательно второй равен 180-90-45=45, т.к. острые углы равны, следовательно треугольник равнобедренный и второй катет равен 23 Площадь треугольника = половина основания * высоту, т.к. треугольник прямоугольный - 1/2*катет*катет S=1/2*23*23=264,5 ед^2
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