В океанах длина волны достигает 270м,а период колебаний 13,5 секунд.Определите скорость распространения такой волны
Физика
В океанах длина волны достигает 270м,а период колебаний 13,5 секунд.Определите скорость распространения такой волны
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Скорость волны = длина волны/период = 270/13,5=20м/с
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