В резервуаре объемом 3000 л находится пропан (С3Н8), количество вещества которого 140 моль , а температура 300 К. Какое давление оказывает газ на стенки сосуда ?

Физика
В резервуаре объемом 3000 л находится пропан (С3Н8), количество вещества которого 140 моль , а температура 300 К. Какое давление оказывает газ на стенки сосуда ?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
P=nRT/V=140*0,0821*300/3000=1,1494 атм.
Гость:
140*0,0821*300/3000=1,1494атм Надеюсь что правильно!!!
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