В резервуаре объемом 3000 л находится пропан (С3Н8), количество вещества которого 140 моль , а температура 300 К. Какое давление оказывает газ на стенки сосуда ?

Физика

В резервуаре объемом 3000 л находится пропан (С3Н8), количество вещества которого 140 моль , а температура 300 К. Какое давление оказывает газ на стенки сосуда ?

Автор: Гость