просклонять числительное 400 и 700
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просклонять числительное 400 и 700
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Им. четы́реста Р.п четырёхсот Д.п четырёмстам В.п четыреста Тв.п четырьмястами Пр.п четырёхстах Им.п семьсот Р.п семисот Д.п семистам В.п семьсот Тв.п семьюстами Пр.п семистах
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