Какая сумма окажется через год на счете, по которому выплачивается 2% годовых, если первоначальный вклад составил 8700р.?
Математика
Какая сумма окажется через год на счете, по которому выплачивается 2% годовых, если первоначальный вклад составил 8700р.?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 8700:100*2=174руб 2)8700+174=8874руб
Гость:
I способ: A - исходная сумма, B - текущая сумма, N - число прошедших лет, P - годовая ставка в процентах Сложный процент - начисления всегда высчитываются исходя из текущей суммы. [latex]B=A\cdot(1+\frac{P}{100})^{N} [/latex] [latex]B=8700\cdot(1+\frac{2}{100})^{1}=8700\cdot(1+0,02)=8700\cdot1,02=8874[/latex] (руб.) II способ: 8 700 (руб.) - 100% х (руб.) - 2% [latex]x=\frac{8700\cdot2}{100}=\frac{17400}{2}=174[/latex] (руб.) - составляют 2% от первоначального клада. 8 700+174=8 874 (руб.) Ответ: 8 874 рублей будет на счету через год.
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