Вася и Петя, работая вместе пропалывают огород за 90 минут. Вася и Ваня-за 120 минут, а Петя и Ваня-за 72 минуты. За сколько минут мальчики могут прополоть огород, работая втроем одновременно? (с решением)
Алгебра
Вася и Петя, работая вместе пропалывают огород за 90 минут. Вася и Ваня-за 120 минут, а Петя и Ваня-за 72 минуты. За сколько минут мальчики могут прополоть огород, работая втроем одновременно? (с решением)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если Вася и Петя, работая вместе, пропалывают огород за 90 минут, то за одну минуту они прополят 1/90 часть огорода. Если Вася и Ваня, работая вместе, пропалывают огород за 120 минут, то они за 1 минуту прополят 1/120 часть огорода. А если вместе будут работать Петя и Ваня, то за 1 минуту они прополят 1/72 часть огорода. 1/90 + 1/120 + 1/72 = 1/30 1/30 : 2 = 1/60 Значит, работая все втроем вместе, они прополят за 1 минуту 1/60 часть огорода. А ввесь огород прополят за 1:1/60 = 60 (минут) Ответ. За 60 минут.
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