Как можно аммиак отличить от углекислого газа? Найдите несколько примеров.

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при пропускании аммиака через соляную кислоту будет выделяться белый газ( нашатырь) с заметным запахом при пропускании углекислого газа через гидроксид кальция образуется белый осадок карбоната кальция раствор аммиака имеет щелочную среду, а раствор углекислого газа кислую