фрезерный станок массой 300 кг установлен на четырех опорах,средня площадь каждой из которых 50 см2.каково давление станка на пол?

Физика

фрезерный станок массой 300 кг установлен на четырех опорах,средня площадь каждой из которых 50 см2.каково давление станка на пол?

Автор: Гость