Растояние от пункта A до пункта B теплоход проплыл против течения за 1 час 48 минут.На обратный путь из пункта В до пункта А он затратил на 18 мин. меньше. Скорость течения реки 2,4км/ч. Найдите собственную скорость теплохода.

Математика

Растояние от пункта A до пункта B теплоход проплыл против течения за 1 час 48 минут.На обратный путь из пункта В до пункта А он затратил на 18 мин. меньше. Скорость течения реки 2,4км/ч. Найдите собственную скорость теплохода.

Автор: Гость