Растояние от пункта A до пункта B теплоход проплыл против течения за 1 час 48 минут.На обратный путь из пункта В до пункта А он затратил на 18 мин. меньше. Скорость течения реки 2,4км/ч. Найдите собственную скорость теплохода.
Математика
Растояние от пункта A до пункта B теплоход проплыл против течения за 1 час 48 минут.На обратный путь из пункта В до пункта А он затратил на 18 мин. меньше. Скорость течения реки 2,4км/ч. Найдите собственную скорость теплохода.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть х собственная скорость теплохода. (х+2,4) - скорость теплохода по течению (х-2,4) - скорость теплохода против течения Путь равен скорость* на время.Время против теч 1ч 48мин=1,8 часа.Время по теч=1ч 48мин-18=1ч30мин=1,5 часа (х-2,4)1,8=(х+2,4)1,5 1,8х-4,32=1,5х+3,6 1,8х-1,5х=4,32+3,6 0,3х=7,92 х=7,92/0,3=26,4км в час собственная скорость теплохода.
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