чем определяются разнообразие почв нашей страны?
Українська література
чем определяются разнообразие почв нашей страны?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ну во первых посмотри на карту России! Россия занимает огромную территорию! Ее площадь составляет около 12%всей суши! Следовательно, разнообразие почв в первую очередь определяется рельефом нашей страны, природными условиями, климатом. Росположена в 5 климатических поясах, от которых тоже зависит структура и свойства и конечно же вид почвы, ведь в 5 одинаковых поясах не может быть все одинаково! Я бы сказала что все зависит от геграфического положения страны и от климатических поясов!
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