чем определяются разнообразие почв нашей страны?

Гость: Гость:

Ну во первых посмотри на карту России! Россия занимает огромную территорию! Ее площадь составляет около 12%всей суши! Следовательно, разнообразие почв в первую очередь определяется рельефом нашей страны, природными условиями, климатом. Росположена в 5 климатических поясах, от которых тоже зависит структура и свойства и конечно же вид почвы, ведь в 5 одинаковых поясах не может быть все одинаково! Я бы сказала что все зависит от геграфического положения страны и от климатических поясов!