сочинение-рассуждение на тему: "берегите лес"

Гость: Гость:

Лес - дом наш. Сколько делает для нас лес: бумага, книги, тетради, карандаши, столы, стулья, шкафы дома...так можно долго перечислять. Разрушая и вырубая лес мы уменьнаем количество кислорода на земле, а чем дышать? Людей в мире много. Так же мы разрушаем дом для многих животных, обитателей леса. Стоит задуматься над вышесказанным!