сочинение-рассуждение на тему: "берегите лес"
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сочинение-рассуждение на тему: "берегите лес"
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Лес - дом наш. Сколько делает для нас лес: бумага, книги, тетради, карандаши, столы, стулья, шкафы дома...так можно долго перечислять. Разрушая и вырубая лес мы уменьнаем количество кислорода на земле, а чем дышать? Людей в мире много. Так же мы разрушаем дом для многих животных, обитателей леса. Стоит задуматься над вышесказанным!
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