путешественник проехал 720 км за один день, что составило 5/9 всего пути.сколько км ему осталось проехать

Математика
путешественник проехал 720 км за один день, что составило 5/9 всего пути.сколько км ему осталось проехать
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
750:5*9=1296 км весь путь 1296-720=576 км осталось ответ осталось проехать 576км
Гость:
720 км - [latex]\frac{5}{9}[/latex] всего пути   Сколько км осталось проехать путешественнику? Решение: 1) [latex]720:\frac{5}{9}=720\cdot\frac{9}{5}=\frac{6480}{5}=1296[/latex] (км) - составляет весь путь.   2) 1296-720=576 (км) - осталось проехать.   Ответ: путешественнику осталось проехать 576 км.
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