путешественник проехал 720 км за один день, что составило 5/9 всего пути.сколько км ему осталось проехать
Математика
путешественник проехал 720 км за один день, что составило 5/9 всего пути.сколько км ему осталось проехать
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
750:5*9=1296 км весь путь 1296-720=576 км осталось ответ осталось проехать 576км
Гость:
720 км - [latex]\frac{5}{9}[/latex] всего пути Сколько км осталось проехать путешественнику? Решение: 1) [latex]720:\frac{5}{9}=720\cdot\frac{9}{5}=\frac{6480}{5}=1296[/latex] (км) - составляет весь путь. 2) 1296-720=576 (км) - осталось проехать. Ответ: путешественнику осталось проехать 576 км.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Українська література
Физика
Математика
Растояние от пункта A до пункта B теплоход проплыл против течения за 1 час 48 минут.На обратный путь из пункта В до пункта А он затратил на 18 мин...
Физика
фрезерный станок массой 300 кг установлен на четырех опорах,средня площадь каждой из которых 50 см2.каково давление станка на пол?