Найдите сумму нибольшего пятизначного числа, наименьшего шестизначного числа и наименьшего натурального числа.
Алгебра
Найдите сумму нибольшего пятизначного числа, наименьшего шестизначного числа и наименьшего натурального числа.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
наибольшее пятизначное число- 99999, наименшее шестизначное число- 100000, наименьшее натуральное число- 1, их сумма- 99999+100000+1=200000
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