какое давление на землю производит ящик массой 80 кг,площадь дна которого 400 см2?  

Физика
какое давление на землю производит ящик массой 80 кг,площадь дна которого 400 см2?  
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Р=F/s P=mg/s P=80*10/0,04=20000(Па)
Гость:
P=F/s P=mg/S P=80*10/0.04=20000Па=20кПА
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