подводная лодка прошла под водой путь ,в 17 раз больший,чем путь на поверхности воды. сколько километров прошла лодка под водой ,если на поверхности воды она прошла на 320 км меньше ,чем под водой?

Математика

подводная лодка прошла под водой путь ,в 17 раз больший,чем путь на поверхности воды. сколько километров прошла лодка под водой ,если на поверхности воды она прошла на 320 км меньше ,чем под водой?

Автор: Гость