подводная лодка прошла под водой путь ,в 17 раз больший,чем путь на поверхности воды. сколько километров прошла лодка под водой ,если на поверхности воды она прошла на 320 км меньше ,чем под водой?
Математика
подводная лодка прошла под водой путь ,в 17 раз больший,чем путь на поверхности воды. сколько километров прошла лодка под водой ,если на поверхности воды она прошла на 320 км меньше ,чем под водой?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
пусть на поверхности воды лодка прошла х км, тогда под водой 17х км составляем уравнение 17х-х=320 16х=320 х=20 17*20=340 км прошла лодка под водой
Гость:
Примем путь лодки под водой - А, км путь лодки над водой - В, км тогда А=17*В В+320=А 17*В=В+320 ---> 17*В-В=320 --->В=320/16=20 км А=20+320=340 км Проверим А=17*20=340 ---> 340=340 Ответ: лодка прошла под водой 340 км.
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