Из города на базу отдыха одновременно выехали два велосипедиста.Один ехал со скоростью 10км/ч,а второй 13км/ч.Через 2 ч второй велосипедист проколол камеру,поэтому дальше шёл пешком со скоростью 4 км/ч.На каком расстоянии от го...

Математика
Из города на базу отдыха одновременно выехали два велосипедиста.Один ехал со скоростью 10км/ч,а второй 13км/ч.Через 2 ч второй велосипедист проколол камеру,поэтому дальше шёл пешком со скоростью 4 км/ч.На каком расстоянии от города первый велосипедист догнал второго?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
За 2 часа первый велосипедист проедет 20 км а второй 26 км. Теперь второй велосипедист идёт пешком со скоростью 4 км\час. Расстояние между велосипедистами 6 км. Чтобы догнать второго первый должен преодолеть эти 6 км.Он их преодолеет за счёт разности скоростей 10-4= 6 км\ час. Найдём за какое время он рпедолеет 6\6= 1 час. Значит через час первый догонит второго. Первый велосипедист ехал 3 часа, тода он проехал 10*3= 30 км т.е. в 30 км от города.
Гость:
за 2 часа первый проехал  10*2=20км второй 13*2=26км 26+4=30км -второй за 3 ч 20+10=30км-первый за 3 ч т.е на расстоянии 30 км первый догонит второго 
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