Определите полную поверхность правильной четырехугольной призмы, если ее диагональ равна 5 см, а диагональ боковой грани равна 4 см.
Геометрия
Определите полную поверхность правильной четырехугольной призмы, если ее диагональ равна 5 см, а диагональ боковой грани равна 4 см.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть х - ребро основанияПо теореме Пифагора:х²=5² - 4²=25-16=9 х=√9=3(см)3 х 3=9(см²) - площадь основания9х2=18(см²) - площадь 2 основанийПусть h - высота призмыПо теореме Пифагора:h²=4²- 3²=16-9=7h=√7 3*4√7=12√7 - площадь боковой поверхности 18+12√ 7 - общая площадь призмы
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