Выразить в долях:1грамм в тонны 1 коп. в руб 5 ц в тонны 38м в км 8мм в см 5 мин в часы
Математика
Выразить в долях:1грамм в тонны 1 коп. в руб 5 ц в тонны 38м в км 8мм в см 5 мин в часы
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1г=0.000001 1к.=0.01 руб 5ц=0.5 тон 38м=0.038 км 8мм=0.8 см 5мин=0.0833ч _________________ в дробях. /(черта дроби) 1г=1/100000 тонн 1к=1/100 руб 5ц=1/2 38м=38/10000 8мм=8/10 5мин=5/60 так вроде
Гость:
1г=0,000 001т 1коп=0,01руб 5ц=0,5т 38м=0,038км 8мм=0,8 см 5мин=0,083ч
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Математика
Оператор набрал текст за три дня. Впервый день он набрал 40% всего текста, во второй день-21 страницу. В третий день ему осталось всего 25% текста....
Геометрия
Определите полную поверхность правильной четырехугольной призмы, если ее диагональ равна 5 см, а диагональ боковой грани равна 4 см.
Математика
Из города на базу отдыха одновременно выехали два велосипедиста.Один ехал со скоростью 10км/ч,а второй 13км/ч.Через 2 ч второй велосипедист проколо...