Выразить в долях:1грамм в тонны 1 коп. в руб 5 ц в тонны 38м в км 8мм в см 5 мин в часы

Математика

Выразить в долях:1грамм в тонны 1 коп. в руб 5 ц в тонны 38м в км 8мм в см 5 мин в часы

Автор: Гость