Выразите: в метрах:3 м 2дм; 6м 2 см. в часах:4 ч 29мин; 7ч 15 мин.
Математика
Выразите: в метрах:3 м 2дм; 6м 2 см. в часах:4 ч 29мин; 7ч 15 мин.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3,2 м; 6,02 м; 4,5 ч; 7,25 ч;
Гость:
3,2 м,6,2м 4,29\60,7,25
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Автобус ехал по трассе от пункта А в пункт В со скоростью 80 км/ч. Выехав обратно, он 30 км ехал со скоростью, вдвое меньше первоначальной. Затем о...
Алгебра
Сумма членов бесконечной геометрической прогрессии([latex]b_{n}[/latex]) в 1,5 раза меньше её первого члена. Найдите отношение [latex]\frac{b_{3}}{...
Математика
Литература