Выразите: в метрах:3 м 2дм; 6м 2 см. в часах:4 ч 29мин; 7ч 15 мин.

Математика

Выразите: в метрах:3 м 2дм; 6м 2 см. в часах:4 ч 29мин; 7ч 15 мин.

Автор: Гость