Автобус ехал по трассе от пункта А в пункт В со скоростью 80 км/ч. Выехав обратно, он 30 км ехал со скоростью, вдвое меньше первоначальной. Затем он увеличил скорость на 50 км/ч и доехал до пункта А, не меняя более скорости. На...
Алгебра
Автобус ехал по трассе от пункта А в пункт В со скоростью 80 км/ч. Выехав обратно, он 30 км ехал со скоростью, вдвое меньше первоначальной. Затем он увеличил скорость на 50 км/ч и доехал до пункта А, не меняя более скорости. Найти расстояние от А до В, если обратный путь водитель затратил на 5/18 часа меньше.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Так: х/80 - 5/8 = 30/40 + (х - 30)/90 х = 750 (км)
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