Автобус ехал по трассе от пункта А в пункт В со скоростью 80 км/ч. Выехав обратно, он 30 км ехал со скоростью, вдвое меньше первоначальной. Затем он увеличил скорость на 50 км/ч и доехал до пункта А, не меняя более скорости. На...

Алгебра

Автобус ехал по трассе от пункта А в пункт В со скоростью 80 км/ч. Выехав обратно, он 30 км ехал со скоростью, вдвое меньше первоначальной. Затем он увеличил скорость на 50 км/ч и доехал до пункта А, не меняя более скорости. Найти расстояние от А до В, если обратный путь водитель затратил на 5/18 часа меньше.

Автор: Гость