Решите задачу: Снижение себестоимости товара составляет 5% в год. Первоначальная себестоимость товара равна 800 рублей. Какой станет себестоимость товара через 3 года?

Гость: Гость:

800 руб - 100% х руб -5 % х= 40 руб. 800-40=760 руб. Теперь 760 руб -100 % х руб - 5 % х=760*5 и разделить на 100=38 руб От 760 руб -38 руб =722 руб. 722 руб - 100% х руб -5 % х=36,1 руб 722-36,1=685,9 руб. станет через 3 года