время движения подводной лодки на поверхности воды в 20 раз меньше,чем время движения под водой. сколько времени подводная лодка находилась под водой,если это время на 57 часов больше, чем время движения на поверхности воды.
Математика
время движения подводной лодки на поверхности воды в 20 раз меньше,чем время движения под водой. сколько времени подводная лодка находилась под водой,если это время на 57 часов больше, чем время движения на поверхности воды.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х ч - время движения лодки на поверхности 20Х ч - время движения подводой Х+57 ч - время движения подводой 20Х=Х+57 20Х-Х=57 19Х=57 Х=57:19 Х=3 ч на поверхности воды 3х20=60 ч под водой или 3+57=60ч
Гость:
Решаем системой уровнений: 20х=у, 20х=57+х, 20х-х=57, 19х=57, х=3, х=3, у-х=57; у=57+х; у=57+х; у=57+х; у=57+3; у=60. Ответ: подводная лодка находилась под водой 60ч, а на поверхности-3ч.
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