время движения подводной лодки на поверхности воды в 20 раз меньше,чем время движения под водой. сколько времени подводная лодка находилась под водой,если это время на 57 часов больше, чем время движения на поверхности воды.

Математика

время движения подводной лодки на поверхности воды в 20 раз меньше,чем время движения под водой. сколько времени подводная лодка находилась под водой,если это время на 57 часов больше, чем время движения на поверхности воды.

Автор: Гость