почему гуманизм считается высшей ценостью
География
почему гуманизм считается высшей ценостью
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Гуманизм предполагает отношение к человеку как к высшей ценности, уважение достоинства каждой личности, ее права на жизнь, свободное развитие, реализацию своих способностей и стремления к счастью. Гуманизм предполагает признание всех основополагающих прав человека, утверждает благо личности как высший критерий оценки любой общественной деятельности. Это универсальный, планетарный принцип, РАЗУМНОЙ цивилизации, который нам бы желательно уже начать реализовывать. Источник-интернет
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Алгебра
Решите задачу: Снижение себестоимости товара составляет 5% в год. Первоначальная себестоимость товара равна 800 рублей. Какой станет себестоимость ...
Математика
время движения подводной лодки на поверхности воды в 20 раз меньше,чем время движения под водой. сколько времени подводная лодка находилась под вод...