почему гуманизм считается высшей ценостью

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Гуманизм предполагает отношение к человеку как к высшей ценности, уважение достоинства каждой личности, ее права на жизнь, свободное развитие, реализацию своих способностей и стремления к счастью. Гуманизм предполагает признание всех основополагающих прав человека, утверждает благо личности как высший критерий оценки любой общественной деятельности. Это универсальный, планетарный принцип, РАЗУМНОЙ цивилизации, который нам бы желательно уже начать реализовывать. Источник-интернет