Напишите 2 простых стиха (4-8 строчек) на свободную тему.

Ещё недавно ветер дул, Сметая вихрями листву. И под протяжный птичий гул Всё застывало на ветру ______________________________ Дождь-зануда бьет в окошко, Во дворе не погулять. Под дождем промокла кошка, Я иду ее спасать

Гость: Гость:

Когда весна придёт,не знаю... Тропинки снегом замело, И всё вокруг белым-бело. Когда вернутся птичьи стаи? Когда красавица весна Нас всех пробудит ото сна? Растает лёд, пройдёт метель, Повсюду зазвучит капель. Мы так от холода устали, За солнца луч бы всё отдали! Весна, приди же поскорей, И приголубь, и обогрей!