разложите выражение 2х+у+у(в квадрате)-4х(в квадрате только х) на множители

Алгебра
разложите выражение 2х+у+у(в квадрате)-4х(в квадрате только х) на множители
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
[latex]2x+y+y^{2}-4x^{2}=(2x+y)+(y^{2}-4x^{2})=(2x+y)+(-4x^{2}+y^{2})=(2x+y)-(4x^{2}-y^{2})=(2x+y)-((2x-y)(2x+y))=(2x+y)-1(2x-y)(2x+y)=-(2x+y)(2x-y-1)[/latex]
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