Кран равномерно перемещает груз массой 2,5 т. При каком диаметре стержня крюка механическое напряжение в нём не будет превышать 6*10^7 Па?
Физика
Кран равномерно перемещает груз массой 2,5 т. При каком диаметре стержня крюка механическое напряжение в нём не будет превышать 6*10^7 Па?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
W=0,5*k*x^2; F/S=(1/E)*(x/L); F=(S/E)*(x/L); F=k*x; k=(S/E)*(1/L); W=0,5*(S/E)*(1/L)*x^2; x=((W*E*L*2)/(S))^0,5; E=2,2*10^11; L=2; S=10^-5; W=44*10^
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