Кран равномерно перемещает груз массой 2,5 т. При каком диаметре стержня крюка механическое напряжение в нём не будет превышать 6*10^7 Па?

Физика

Кран равномерно перемещает груз массой 2,5 т. При каком диаметре стержня крюка механическое напряжение в нём не будет превышать 6*10^7 Па?

Автор: Гость