на будiвництво привезли К мiшкiв цементу, пiсля того як витратили 300 кг. залишилося С мiшкiв. Про що дiзнаемося з данних виразiв. К- С , 300:(К-С) ,300:(К-С) *200, 300:(к-с)*14
Математика
на будiвництво привезли К мiшкiв цементу, пiсля того як витратили 300 кг. залишилося С мiшкiв. Про що дiзнаемося з данних виразiв. К- С , 300:(К-С) ,300:(К-С) *200, 300:(к-с)*14
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
К-С витратили мішків 300:(К-С) кг в 1мішку 3) ск.кг у 200мішках 4) у 14мішках
Гость:
К-с -использование мешки 300/(к-с)столько кг цемента было в мешках 300/(к-с)*200 было в 20 мешках 300/(к-с)*14 было в 14 мешках!Я знаю потому что я вчера это делала!
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