Длина прямоугольника 56 см ширина составляет семь восьмых длинны.Найти ширину На районной олимпиаде три восьмых участников получили грамоты!Сколько участников было если грамоты получило 48 человек

Математика

Длина прямоугольника 56 см ширина составляет семь восьмых длинны.Найти ширину На районной олимпиаде три восьмых участников получили грамоты!Сколько участников было если грамоты получило 48 человек

Автор: Гость