написати науковий опис шишкаря 4 клас

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Птах шишкарь проживає у ялинкових лісах,де мостить гніздо на верхівці під кудлатою гілкою,яка захищає від дощів і морозів. Харчується цей птах насінням хвойних дерев завдяки таким харчуванням тіло шишкаря настільки просочується смолою,що понад десятки раків може лежати у землі як "мумія" і не буде гнити.