Вычислите: а)числитель три в десятой степени,умножить на три в пятой степени,подчеркиваем дробной чертой.Знаменатель три в десятой степени
Алгебра
Вычислите: а)числитель три в десятой степени,умножить на три в пятой степени,подчеркиваем дробной чертой.Знаменатель три в десятой степени
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
При умножении одинаковых оснований (в данном случае это 3), их степени складываются, значит, в числителе будет 3 в 15 степени. При делении одинаковых оснований их степени вычитаются, значит, 15-10=5, получается 3 в 5 степени, а 3 в 5 степени это будет 243
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