упростите выражение (2-а)(4+2а+а(в квадрате) )-(3+а)(9-6а +а(в квадрате )) и найдите его значение при а = -2
Алгебра
упростите выражение (2-а)(4+2а+а(в квадрате) )-(3+а)(9-6а +а(в квадрате )) и найдите его значение при а = -2
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
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Гость:
упростим выражение [latex](2-a)(4+2a+a^{2})-(3+a)(9-6a+a^{2})=8+4a+2a^{2}-4a-2a^{2}-a^{3}-(27-18a+3a^{2}+9a-6a^{2}+a^{3})=8+4a+2a^{2}-4a-2a^{2}-a^{3}-27+18a-3a^{2}-9a+6a^{2}-a^{3}=[/latex] [latex](-a^{3}-a^{3})+(2a^{2}-2a^{2}-3a^{2}+6a^{2})+(4a-4a+18a-9a)+(8-27)=-2a^{3}+3a^{2}+9a-19[/latex] если а = -2; то [latex]-2\cdot(-2)^{3}+3\cdot(-2)^{2}+9\cdot(-2)-19=-2\cdot(-8)+3\cdot4-18-19=16+12-18-19=-9[/latex]
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