упростите выражение (2-а)(4+2а+а(в квадрате) )-(3+а)(9-6а +а(в квадрате )) и найдите его значение при а = -2

Алгебра

упростите выражение (2-а)(4+2а+а(в квадрате) )-(3+а)(9-6а +а(в квадрате )) и найдите его значение при а = -2

Автор: Гость