с какими из перечисленных веществ будет реагирует гидроксид кальция.CO2,CuO, HNO,NaOH
Химия
с какими из перечисленных веществ будет реагирует гидроксид кальция.CO2,CuO, HNO,NaOH
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ca(OH)2+CO2=CaCO3+ H2O с другими не будет, но там с HNO3 более менее получается Ca(NO3)2 но очень неуверенно)
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